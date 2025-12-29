A Cuneo una serata di cinema sociale con storie al femminile e la Sardegna al centro

Sabato 3 gennaio alle 20:45 al Circolo ARCI – Arcipelago APS (Corso Giolitti 31, ingresso cortile Via Meucci 32–34) si terrà una serata di cinema sociale dedicata alle storie al femminile, occasione di confronto e scambio di esperienze tra Sardegna e Piemonte e tra le rispettive realtà culturali e sociali.

L’iniziativa propone la proiezione di due docufilm di Karim Galici, produzione Cittadini del Mondo – Cinema per il Sociale, che raccontano percorsi di vita segnati da scelte coraggiose, lavoro, inclusione, amore, resilienza e nuovi inizi.

"Dall’Est con Amore” (2020)

Un docufilm che segue le storie di quattro donne che hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare. Un racconto fatto di quotidianità e trasformazioni, che mette al centro il valore delle relazioni, del radicamento e del rapporto con le proprie origini.

Dal 2020 “Dall’Est con Amore” ha costruito un percorso di proiezioni e incontri che ha attraversato la Sardegna e diverse città italiane, tra cui Napoli, Palermo, Roma, Firenze, Genova, Milano, Bologna, Bolzano e Verona, consolidando nel tempo un’attenzione crescente attorno ai temi al centro delle storie.

“Donne in Avanti” (2025)

A cinque anni di distanza, il film torna sulle protagoniste, proseguendo il racconto e mostrando come cambiano le scelte, i percorsi e le prospettive nel tempo. Un seguito che amplia lo sguardo, confermando la forza del protagonismo femminile e la capacità di ripartire. E, proprio perché sono storie vere, non seguono un copione: la vita sorprende, devia, rallenta, accelera. Non sempre va dove ce lo aspetteremmo, ma è in questa verità – a volte fragile, a volte luminosa – che il racconto trova la sua forza.

La serata si inserisce nel percorso “Rete di Interconnessioni Sociali”, promosso dall’Associazione Cittadini del Mondo con il sostegno della Fondazione di Sardegna, che ha anche sostenuto la realizzazione dei documentari. Il sequel “Donne in Avanti” si è inoltre avvalso della collaborazione di RAI Teche e RAI Direzione Sardegna. Il progetto è finalizzato a valorizzare il cinema documentario e sociale come strumento di dialogo, inclusione e cittadinanza attiva: storie vere, senza mediazioni, capaci di generare domande e confronto tra pubblici diversi e di creare sinergie fra realtà territoriali differenti, come avviene nella tappa di Cuneo, realizzata in collaborazione con il circolo Arci – Arcipelago APS.