Gianni Vernetti presenta "Il nuovo Grande Gioco" giovedì 15 gennaio a Fossano

Giovedì 15 gennaio alle ore 18.15 presso la sala dell’Hostello Sacco di Fossano, l’Associazione Free Tibet Italia in collaborazione con la libreria "Le Nuvole" presenta il saggio di Gianni Vernetti, "Il nuovo Grande Gioco" (ed.Solferino). Dialogheranno con l’autore Rosanna Degiovanni e Andrea Bergese

Gianni Vernetti è editorialista e scrittore. È stato deputato e sottosegretario agli Affari Esteri. Instancabile viaggiatore e profondo conoscitore di Medio Oriente, Asia e Africa, negli ultimi anni si è dedicato all’analisi e allo studio del confronto fra democrazie e regimi autoritari, di cui ha scritto per «La Stampa», «la Repubblica» e «Linkiesta». Il suo lavoro è frutto di rigorose analisi e indagini sul campo.

In questo ultimo saggio racconta il viaggio compiuto lungo i confini della nuova sfida fra democrazie e autocrazie: un arco di 15mila chilometri, fra il Giappone e l’Ucraina, che è teatro del «nuovo Grande Gioco» in grado di mutare in profondità il mondo che conoscevamo. Un itinerario affascinante che incrocia passato e presente, aneddoti storici e testimonianze dei protagonisti: leader politici, semplici cittadini, esponenti di governo, intellettuali, militari, dissidenti, spie e religiosi. Un grande reportage sul campo che ricostruisce la nuova mappa preziosa dello scenario geopolitico in rapida trasformazione.