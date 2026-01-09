Pagliero festeggia Sant'Antonio: domenica 18 gennaio messa, processione e l'incanto

Il tempo passa ma le tradizioni restano. Domenica 18 gennaio a Pagliero, frazione di San Damiano Macra, ritorna la festa di Sant'Antonio, importante momento di incontro per gli ormai pochi residenti ma molto affezionati a questa tradizione e per quanti, pur abitando altrove, a Pagliero non mancano di tornare per l'occasione.
Il momento principale sarà come sempre la messa alle ore 10.30 presso la vecchia chiesa dedicata a Sant'Antonio, per l'occasione ripulita e allestita con gli storici candelabri in legno. A seguire la processione con la statua del Santo, accompagnata dal suono della "baudetta".
Terminato il momento religioso, sul piazzale antistante la chiesa si terrà il tradizionale "incant" (vendita all'asta dei prodotti e oggetti offerti) che ogni anno attira un folto gruppo di persone che si sfidano in offerte al rialzo in questa simpatica asta, mentre consumano bevande e dolci preparati dai volontari.
La funzione religiosa e l'incanto, come ormai consuetudine da molti anni, saranno allietati dai canti della corale "La Reis".
Per quanti desiderano raggiungere Pagliero con una salutare camminata e colazione lungo il percorso offerta dagli organizzatori, l'appuntamento è a San Damiano Macra in piazza alle ore 9.
Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra dei maestri scalpellini fratelli Zabreri.
Per informazioni in merito alla festa e alla camminata: Giovanni (335 6507759), Marco (349 8638229), Paolo (348 6700859).