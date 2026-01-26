GINNASTICA / Brillano le giovani atlete dell'associazione SporTime Boves

Lo scorso weekend le ginnaste agoniste più giovani del settore di ginnastica artistica hanno preso parte alla prima prova del campionato regionale PGS, programma C.

Buone prestazioni per tutte le atlete che hanno ottenuto buoni piazzamenti in classifica generale, somma dei migliori 3 punteggi ottenuti agli attrezzi (Corpo Libero, Parallele Asimmetriche, Volteggio e Trave).

Tra le 13 atlete dell'asd SporTime Boves in gara, si sono distinte nella categoria Mini Cannizzaro Viola che sfiora in tutti gli attrezzi il podio e si classifica in 6° posizione in generale seguita in 7° posizione da Dalmasso Nicole su 38 atlete partecipanti nella categoria.

Nella categoria mini 2014, 13° posizione per Galfre' Viola e 15° posizione per Galfre' Elisa su 42 atlete.

"Per le ragazze - commentano le istruttrici Sara Dessi, Beatrice Enrici, Stella Barale e Agnese Macario - si è trattata della prima esperienza su un programma più completo rispetto alle competizioni dello scorso anno. Le ragazze sono riuscite a presentare i nuovi elementi ottenendo buoni punteggi dalla giuria. Il lavoro prosegue ora in preparazione alla seconda prova, utile per l'ammissione alla finale nazionale in programma ad aprile".