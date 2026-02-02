Transizione ecologica, dal Consiglio regionale sì al sostegno per le imprese piemontesi

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l’Ordine del Giorno, presentato da Mario Salvatore Castello (Lista Civica Cirio Presidente PML), collegato al Bilancio di previsione finanziario 2026–2028, che impegna la Giunta regionale a promuovere iniziative di sostegno alle imprese piemontesi impegnate nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

L’atto si inserisce nel quadro delle politiche regionali orientate alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica del sistema produttivo, riconoscendo il ruolo centrale delle imprese nel contrasto al cambiamento climatico e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati.

Con l’approvazione dell’atto, il Consiglio regionale impegna la Giunta a valutare e promuovere iniziative politiche finalizzate, da una parte, all’incentivazione e al sostegno economico delle imprese che intraprendono percorsi di riduzione delle emissioni climalteranti e, dall’altra, alla riduzione dei costi connessi ai processi di certificazione ambientale, favorendo l’accesso anche alle piccole e medie imprese.

"Questo ordine del giorno – dichiara Mario Salvatore Castello, consigliere regionale e segretario dell’Ufficio di Presidenza – nasce dalla convinzione che la transizione ecologica debba essere accompagnata e sostenuta, non subita. Aiutare le imprese a ridurre le emissioni e ad accedere alle certificazioni ambientali significa rafforzare il tessuto produttivo piemontese, l’innovazione e la responsabilità ambientale con la necessità di mantenere la competitività sui mercati".

L’iniziativa conferma l’impegno della Regione Piemonte nel promuovere uno sviluppo economico sostenibile, capace di integrare crescita, tutela dell’ambiente, ma anche un contributo concreto alla lotta globale contro il cambiamento climatico.