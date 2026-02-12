Il cordoglio di Federmanager Cuneo per la scomparsa di Maria Franca Ferrero

L’intera delegazione di Federmanager Cuneo si unisce al profondo cordoglio della comunità albese e del mondo industriale per la perdita della Signora Maria Franca Ferrero, una figura che ha segnato la storia economica e sociale del nostro territorio con straordinaria discrezione, eleganza e dedizione.

Maria Franca Ferrero non è stata solo una testimone d’eccezione della crescita di uno dei gruppi più importanti al mondo, ma è stata l’anima pulsante di un modello di responsabilità sociale d’impresa che mette al centro il benessere della persona. Attraverso la Presidenza della Fondazione Ferrero, ha saputo tradurre i valori dell’etica e della cura verso i collaboratori e i pensionati in azioni concrete, rendendo il binomio tra “impresa e territorio” un esempio d’eccellenza globale.

“A nome mio personale e dei consiglieri di Federmanager Cuneo, partecipo con profonda commozione al dolore per la scomparsa della sua cara mamma e porgo sentite condoglianze”, si legge nel messaggio di vicinanza inviato alla famiglia dal presidente di Federmanager Cuneo Fulvio D’Alessandro, interpretando il sentimento di tutti gli associati.

UN ESEMPIO PER IL MANAGEMENT

"Per noi dirigenti e manager – dichiara D’Alessandro –, la figura della Signora Maria Franca rimane un punto di riferimento per quella visione umana del lavoro che è alla base della nostra missione professionale. La sua capacità di unire la lungimiranza industriale a una sensibilità filantropica senza pari rappresenta un’eredità morale che continuerà a ispirare il nostro operato e la crescita delle nostre aziende".

"In questo momento di dolore – la conclusione –, Federmanager Cuneo rinnova la propria vicinanza al figlio Giovanni e a tutta la famiglia Ferrero, ricordando con gratitudine una donna che ha fatto grande la nostra provincia".