Mondovì, si alza il sipario sull’edizione 2026 del Festival Funamboli: musica, parole e colori

Si alza il sipario sull’edizione 2026 del Festival Funamboli, la kermesse culturale proposta dall’associazione Gli Spigolatori ETS giunta ormai alla sua settima edizione.

La tematica scelta, ispirata alla musica, porterà il pubblico alla scoperta delle sette note e del loro legame con altre forme d’arte, in particolare con la letteratura e le arti visive. “Cantami o diva: storie di musica, parole e colori” è infatti il titolo scelto per un cartellone poliedrico e versatile.

Il calendario di incontri prenderà il via sabato 9 maggio, alle ore 17.30, presso il Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore, 1) con la presentazione del libro “Musica da fotocamera” (Fusta editore) del giornalista saluzzese Alberto Gedda. Una vita trascorsa a raccontare la musica e a parlare di musica attraverso, appunto, le immagini e le parole. Gedda, accompagnato da Chiara Rosso (voce) e da Dario Littera (chitarra), ci porterà su e già dal palco attraverso le vite di alcuni grandi musicisti della storia italiana.

Venerdì 15 maggio alle ore 21 presso la Chiesa della Missione, sempre in piazza Maggiore, si terrà invece lo spettacolo della Piccola Orchestra dei Popoli “La profuga”, liberamente tratto da libro “Canto per l’Europa” di Paolo Rumiz.

Sabato 16 maggio alle ore 18 l’atrio dell’ex Tribunale – Palazzo dei Gesuiti ospiterà quindi la presentazione di “Se mi rilasso collasso” (Baldini+Castoldi), di e con la Bandabardò. Edito nel 2023, questo libro racchiude trent’anni di carriera tra musica, parole, battaglie, sorrisi e sudore.

“L’edizione 2026 ci porta dritti al cuore pulsante della musica e del suo legame con i libri.” Dichiarano gli organizzatori. “Grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche scrittori, giornalisti, il gradito ritorno di Enzo Bianchi. Non potremmo essere più orgogliosi di ciò che proponiamo al pubblico, monregalese e non solo, che prenderà parte ai nostri eventi. Inoltre, un piccolo spin-off nel mese di luglio rafforzerà il legame con il Monastero di San Biagio, già nostro partner in questo festival, e unirà un tocco di colore al mondo dei suoni e delle parole. Vi aspettiamo a Funamboli”.

Gli appuntamenti del Festival proseguiranno fino al 6 giugno.

Si ricorda che tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.