"In principio era la chimica": al suo secondo appuntamento, crea curiosità e consapevolezza all’Itis Delpozzo

La seconda serata di divulgazione scientifica del ciclo “In principio era la CHIMICA-edizione2026” svoltasi ieri presso l’ITIS “Mario Delpozzo” ha offerto al numeroso pubblico un’occasione preziosa per riflettere su un tema quanto mai attuale: il ruolo della chimica nella transizione tecnologica ed energetica. Un tema che, lontano dall’essere astratto, si è rivelato profondamente connesso alla vita quotidiana e alle grandi sfide globali.

Protagonista dell’incontro è stato il Prof. Elio Giamello, Professore Emerito del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, che ha aperto la serata ringraziando gli organizzatori, l’ITIS Delpozzo e il Dipartimento di Chimica. Con parole sentite, ha sottolineato come, nella sua lunga e — aggiungiamo noi — straordinaria carriera scientifica e didattica, abbia potuto apprezzare la qualità della preparazione degli studenti provenienti dall’istituto cuneese, molti dei quali si sono distinti nel percorso universitario. Non a caso, oggi tra i docenti della facoltà di chimica figurano ex studenti del Delpozzo, a testimonianza di un percorso formativo solido che, come ha affermato lo stesso professore, permette agli studenti di “lasciare il segno”.

Con semplicità, ironia e impeccabile competenza, il Prof. Giamello ha guidato il pubblico attraverso i contenuti del suo recente libro, Materie prime che muovono il mondo, rare critiche e contese (Ed. il Mulino), offrendo uno sguardo lucido e accessibile su un tema cruciale: quello delle materie prime critiche.

Dagli smartphone ai veicoli elettrici, dalle pale eoliche ai dispositivi medici, la nostra civiltà poggia infatti su una manciata di elementi chimici strategici. Si tratta di risorse spesso rare, indispensabili per la grande accelerazione tecnologica e per la transizione energetica in atto, ma anche al centro di equilibri geopolitici complessi e, talvolta, di tensioni e conflitti. Nel corso della serata sono stati analizzati esempi concreti — come litio, terre rare e fosforo — evidenziando come la loro disponibilità, distribuzione e utilizzo siano strettamente legati non solo alla chimica, ma anche alla geologia, all’economia e alla politica internazionale.

Partendo dalla tavola periodica, il relatore ha mostrato come la conoscenza chimica sia fondamentale per comprendere e affrontare queste sfide: dalla necessità di ridurre il consumo di risorse alla crescente importanza del riuso e del riciclo. Oro dei dispositivi elettronici, litio delle batterie, coltan delle zone di conflitto e terre rare delle tecnologie digitali compongono un puzzle complesso che solo uno sguardo integrato può interpretare, orientando verso un futuro realmente sostenibile

La chimica richiede di affrontare un certo grado di complessità, ma è proprio quando questa viene resa chiara e accessibile che diventa una disciplina affascinante, capace di fornire strumenti concreti per leggere e interpretare il mondo contemporaneo. Gli insegnanti di chimica ringraziano il Prof. Giamello per aver accolto l’invito e per aver portato all’ITIS questo prezioso punto di vista.

Il cammino della divulgazione prosegue con un nuovo appuntamento il 22/05/2026. Il prossimo incontro vedrà ospite il Prof. Marco Blangetti, ricercatore e docente di chimica organica dell’Università di Torino, che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra molecole naturali e farmaci, mettendo in luce ancora una volta il ruolo centrale della chimica per la salute e il benessere.

Un invito aperto a tutti coloro che desiderano comprendere meglio il presente — e immaginare il futuro — attraverso lo sguardo della scienza. Prenotazione consigliata attraverso la piattaforma eventbrite.