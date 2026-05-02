Saluzzo da scoprire: continuano le visite oggi e domenica

Numerose adesioni alla iniziativa “La città svelata – Saluzzo da scoprire”, che si svolge all’interno della rassegna culturale “Start” alla decima edizione, nei pomeriggi di venerdì 1 ( un avvio di successo) sabato 2 e domenica 3 maggio.

Quattro i siti eccezionalmente aperti da scoprire accompagnati da una guida tra cortili, palazzi e giardini. Quest’anno ci sono: la Casa bassa del Marchese, edificio nato come dependance della Castiglia e poi trasformato in palazzo nobiliare dalla famiglia Della Chiesa di Benevello nel Settecento; la Cappella marchionale con i sepolcri dei marchesi e considerata una delle testimonianze più alte del patrimonio scultoreo saluzzese, recentemente restaurata; l'abside esterno della chiesa di San Giovanni visto da un giardino privato in via Della Chiesa 12, un punto di osservazione del tutto inedito per ammirare strutture architettoniche e sculture decorative dalle mille forme; e infine l'ex seminario di San Nicola con ingresso da piazza Vineis 11, edificio di origine seicentesca su impianti medievali, che nel 1817 divenne sede del Seminario dei chierici e oggi ospita la Caritas diocesana”.: l ’esterno dell’abside della chiesa di San Giovanni, la Cappella marchionale, la Casa bassa del Marchese su Salita al Castello e l’ex seminario di San Nicola.

L’organizzazione è curata dal Comune di Saluzzo in collaborazione con “Porta di Valle – Visit Saluzzo” e la Fondazione “Amleto Bertoni” e le visite si effettuano dalle 14,30 alle 18,30. Partono ogni 30 minuti dall’infopoint “Start” di Salita al Castello.

La prenotazione è obbligatoria: il biglietto cumulativo per tutti i siti è acquistabile all'Ufficio turistico Iat/Porta di Valle di Saluzzo in piazza Buttini 1/A, all'Infopoint Start nei giorni dell'evento fino a esaurimento, oppure online su www.insitetours.eu, alle stesse tariffe applicate lo scorso anno.

“Città svelata anche quest’anno “incontra”START - dice l’assessora del Comune di Saluzzo Attilia Gullino - con contenuti inediti che si affiancano agli eventi legati all’artigianato. Ringraziamo le proprietà per la disponibilità ad aprire gli spazi alla città e ai turisti. Il centro storico diventa il protagonista di questo fine settimana, con la mostra del design artigiano in casa Cavassa e in attesa della mostra dell’antiquariato in Castiglia” .

Start/Saluzzo

FONDAZIONE AMLETO BERTONI - Saluzzo

Insite Tours