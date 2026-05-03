"Ricordiamo il suo sorriso e il suo animo gentile": La Morra piange Stefano Montini, panettiere del paese

La comunità di La Morra ha salutato, in occasione dei funerali svoltisi sabato 2 maggio presso la Parrocchia San Martino, Stefano Montini, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 45 anni.

Una figura molto conosciuta in paese dove ha svolto per oltre 20 anni l'attività di panettiere nell'esercizio di famiglia.

Lascia la mamma Marina, il papà Massimo, il fratello Marco, la sorella Erika con i figli Giorgia e Alessandro, la nonna Angiolina e lo zio Mauro con i figli Simone e Gabriele, oltre ad amici e conoscenti.

Marialuisa Ascheri, sindaco di La Morra, lo ha voluto ricordare attraverso un toccante post pubblicato su Facebook.

"C'è una forma di amore silenzioso nel mestiere del panettiere: la sveglia mentre ancora tutti dormono, la pazienza dell’attesa, la forza nelle mani e quel profumo che rassicura un paese prima ancora che sorga il sole.

Stefano ha nutrito per anni la nostra quotidianità lamorrese. Le sue mani hanno saputo trasformare acqua e farina in un gesto di cura per tutti noi, il suo sorriso trasmetteva gioia, allegria, gentilezza d’animo. Non siamo mai pronti a dire addio ai nostri cari, farlo in giovane età è ancora più triste e doloroso, ci fa sentire impotenti, ci toglie le forze.

Con profonda commozione, a nome anche dell’amministrazione comunale ci stringiamo nel dolore alla famiglia Montini ricordando Stefano, il suo sorriso e il suo animo gentile".