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Attualità | 04 maggio 2026, 11:19

Alba aderisce alla Giornata Mondiale sulla Fibromialgia con monumenti illuminati e una nuova panchina viola

Alba aderisce alla Giornata Mondiale sulla Fibromialgia con monumenti illuminati e una nuova panchina viola

Nella Giornata Mondiale sulla Fibromialgia, la Città di Alba aderisce alla proposta dell’Associazione Cfu Italia Odv e illumina i suoi monumenti di viola, il colore simbolo di una patologia di cui soffrono, secondo i dati dell’Oms, circa 3 milioni di persone. 

In corso Matteotti, vicino all'ex ospedale, è stata inoltre collocata una panchina viola, con una targa dedicata, fortemente voluta dall’Associazione Comitato Fibromialgici Uniti per sensibilizzare la cittadinanza sulla fibromialgia. L’inaugurazione è prevista per martedì 5 maggio 2026 alle ore 10:00. 

Molta è l'attività convegnistica e medica che svolge l’Associazione su tutto il territorio nazionale, forte di un comitato medico interno, composto da una cinquantina di professionisti specializzati nelle varie discipline. L’attività del Cfu è quella di promuovere la diffusione di protocolli di informazione nei luoghi di lavoro e di implementare la conoscenza delle persone in merito a tale fragilità.

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