Bra, al via il piano di manutenzione strade. Primi interventi su strada San Michele e viale Costituzione

Il Comune di Bra avvierà nelle prossime settimane gli interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, per un valore di 312mila euro.

Nonostante la situazione internazionale che determina una notevole incertezza su fornitura e prezzi dei materiali, sono confermati i primi cantieri previsti.

A partire da lunedì 11 maggio, salvo condizioni meteo avverse, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale di strada San Michele, dall'intersezione con via Ospedale fino a al rettilineo di fronte alla Scuola Primaria "Martiri della Resistenza", con una durata complessiva di circa due settimane. Per consentire l'esecuzione dei lavori verrà ordinato un senso unico alternato gestito con movieri o impianto semaforico e disposto divieto di sosta ambo i lati lungo tutto il tratto di intervento.

A seguire, nel mese di giugno, si interverrà sul cavalcaferrovia di viale Costituzione, di fianco alla caserma dei carabinieri, con sostituzione dei giunti stradali e sistemazione della pavimentazione.

Nello stesso mese si interverrà su via Piroletto con la risistemazione della pavimentazione in porfido nella parte più bassa della via.

I successivi interventi verranno calibrati in base all’evoluzione della situazione dei prezzi e delle forniture.

Parallelamente, il 18 maggio inizieranno anche i lavori del secondo lotto di sistemazione del collegamento tra il centro cittadino e i giardini del Belvedere, finanziati da un bando di Fondazione Crc. Il primo lotto nel 2024 aveva permesso la riqualificazione dei giardini e della recinzione. Ora si interverrà sulla porzione di piazza Spreitenbach con sistemazione dei marciapiedi, dei collegamenti ciclabili e dell’area a parcheggio.