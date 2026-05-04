Carta d'identità elettronica: Alba avvisa della scadenza sull'app Io

Il Comune di Alba avvisa i cittadini della scadenza della carta d’identità elettronica (CIE) direttamente sull’app IO, l’app ministeriale dei servizi pubblici e, quindi, direttamente sullo smartphone.

Cosa occorre fare per rinnovare la carta:

1. Prendere appuntamento prenotando sul sito del Comune di Alba o telefonando ai seguenti numeri telefonici 0173/292 int. 282-448-216-457-217-452.

2. Recarsi all'appuntamento con i documenti richiesti.

3. In sei giorni (lavorativi) la carta verrà inviata a casa con posta raccomandata.

Per non perdere la scadenza è utile scaricare l'app IO su cui ricevere la notifica che avverte della scadenza.

Si ricorda, inoltre, che dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Saranno accettate solo carte d’identità elettroniche (CIE). Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Anagrafe, oltre al consueto orario di apertura al pubblico, sarà aperto straordinariamente solo per il rinnovo delle carte d’identità cartacee tutti i martedì pomeriggio di maggio, giugno e luglio dalle ore 12.30 alle ore 16.30.