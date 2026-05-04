Punti Digitale Facile, il servizio prorogato fino al 30 giugno in Langhe e Roero

Prolungato fino al 30 giugno 2026 il servizio dei Punti Digitale Facile in Langhe e Roero, pensato per accompagnare gratuitamente i cittadini nell’accesso ai principali strumenti digitali, dall’identità digitale alla Carta d’identità elettronica, fino all’utilizzo dell’app IO e del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il servizio, gratuito e su appuntamento, è disponibile non solo ad Alba, ma anche in diversi centri del territorio.

Per la Langa del Barolo il punto di riferimento è a Novello , in piazza Vittorio Emanuele II 3, presso Novelab.

Lo sportello per gli appuntamenti individuali è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 14 alle 18. Le prenotazioni si effettuano telefonando al 351 640 5856 o scrivendo a puntodigitale@novelab.it.

A Barolo , venerdì 8 maggio alle 15.30, al Tempio dell’Enoturista in piazza Castello 1, è inoltre in programma un incontro gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, senza necessità di prenotazione, dedicato a identità digitale, app IO e Fascicolo Sanitario Elettronico.

In Alta Langa resta operativo il Punto Digitale Facile di Cortemilia , Via della Chiesa, 5 (Presso Fondazione Bonafous) , aperto ogni lunedì dalle 9 alle 13 e ogni venerdì dalle 10 alle 12. Gli appuntamenti possono essere prenotati scrivendo a puntodigitale@bonafous.it oppure telefonando al 379 214 7389, numero attivo per reperibilità telefonica dalle 9 alle 15 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

Nel Roero, a Guarene , lo sportello di assistenza individuale presso il Palazzo comunale, in piazza Roma 6, è aperto il mercoledì, con cadenza quindicinale, dalle 13 alle 15.

Sono previsti anche due open day dedicati alla CIE: lunedì 11 maggio dalle 8 alle 13 e venerdì 22 maggio dalle 16 alle 20.

A Montà , invece, lo sportello presso il Comune, in piazza San Michele, 3, resta aperto ogni martedì dalle 9 alle 11.

Per Guarene e Montà è possibile prenotare chiamando lo 0171 168 0375 o attraverso il sito retefacilitazionedigitale.it.

Il servizio è promosso dal Consorzio Socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero, in collaborazione con Novelab, Fondazione Bonafous e Well-Fare Impact, con il supporto della Regione Piemonte.