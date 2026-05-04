Sentita e partecipata la processione del 1° maggio a Mondovì Breo. La chiesa di San Filippo ospiterà le reliquie di San Pio da Pietralcina

Partecipata e sentita la processione che, lo scorso venerdì 1° maggio, si è svolta come da tradizione per per le vie del rione Breo.

L'iniziativa, organizzata dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri – Santuario del SS. Nome di Maria, con la solenne funzione ha dato il via al mese mariano.

La celebrazione è stata presieduta da S.E. Mons. Luciano Pacomio, vescovo emerito della diocesi monregalese e al termine della Messa si è svolta la solenne processione per le vie del centro storico con la partecipazione delle confraternite locali, riconoscibili per i caratteristici crocifissi portati in corteo, con l'accompagnamento musicale della Banda musicale di Mondovì.

Al termine della funzione è stato annunciato che, dal 18 al 21 giugno, la Chiesa di San Filippo ospiterà le reliquie di San Pio da Pietralcina, con autorizzazione del Cardinale Vicario di Roma.

Intanto il prossimo appuntamento sarà venerdì 8 maggio festa della Madonna di Pompei, alle ore 12, la supplica e benedizione delle corone del rosario.

