Unitre Moretta, un anno con 300 iscritti si chiude tra cultura e partecipazione

Si chiude un anno intenso e partecipato per l’Unitre di Moretta, che celebra la conclusione dell’Anno Accademico 2025/2026 con un bilancio ricco di attività, numeri significativi e nuove prospettive culturali.

“Circa 300 iscritti – dicono dal direttivo - hanno preso parte a un percorso definito ‘gratificante e impegnativo’, caratterizzato da un’offerta formativa ampia e articolata: ben 46 corsi che hanno spaziato dalle lingue straniere, sempre molto frequentate, fino alla musica, all’introduzione all’intelligenza artificiale, ai laboratori artistici, ai corsi di ricamo e cucina, senza dimenticare le attività dedicate al benessere fisico come pilates, yoga e ritmo e movimento. Ampio spazio anche ai momenti ludici, con tornei di burraco condivisi con altre sedi Unitre, e ai corsi di lingua italiana rivolti agli stranieri.

Accanto ai corsi, grande rilievo hanno avuto i 23 incontri settimanali di approfondimento culturale: dalla medicina alla ‘chimica in casa’, dai fiori eduli alla Lectio Dantis, fino ai documentari di viaggio. Un percorso che ha toccato temi eterogenei, dalla biodiversità del Po alla via Francigena, rendendo omaggio anche a figure di spicco come Bodoni e Coco Canu.

Significativa anche la partecipazione ai progetti Erasmus, che hanno coinvolto 46 associati in esperienze di scambio culturale a Madeira, Hannover, Siviglia e Lubiana, favorendo la conoscenza diretta di altre realtà europee. Molto seguite anche le cinque uscite culturali, mentre la gita di fine anno porterà i partecipanti all’Argentario e all’isola del Giglio dall’8 al 12 giugno.

La cerimonia di chiusura è in programma venerdì 22 maggio alle 18,30 al Parco del Santuario di Moretta. In questa occasione verrà presentato il libro “Profumo di Menta”, realizzato dai soci Pier Angela Marchisio, Isabella Agatone e Marco Pansa, a testimonianza della vivacità creativa dell’associazione. La serata si concluderà con una merenda conviviale offerta dal direttivo.

Lo sguardo è già rivolto anche ai prossimi appuntamenti: il concerto di San Giovanni, previsto per sabato 20 giugno alle 21 alla Cascina San Giovanni, vedrà protagonisti, oltre alla corale polifonica Unitre di Moretta, anche i cori delle sedi di Pinerolo, Frossasco e Cervignasco, per un evento aperto a tutta la comunità.