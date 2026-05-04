“Historia de un amor”: il tango anima il Teatro Marenco di Ceva

Un abbraccio che ferma il tempo, il battito di un bandoneón che evoca nostalgia e passione: il Tango non è solo una danza, è l'anima stessa di una città.

Sabato 9 maggio, alle ore 21:00, il prestigioso Teatro Marenco di Ceva ospiterà “HISTORIA DE UN AMOR”, la nuova produzione della Compagnia Somos Tango, diretta dai maestri di fama internazionale Cecilia Diaz e Oscar Gauna.

Lo spettacolo non è una semplice esibizione coreografica, ma una vera e propria narrazione poetica che esplora il legame indissolubile tra Buenos Aires e la sua musica. In un gioco di specchi dove l’identità della città dà senso alla danza e viceversa, dieci ballerini e due attori daranno vita a un racconto fatto di incontri, tradimenti, abbandoni e irrinunciabili ritorni.

L’essenza profonda dell’opera è racchiusa nei versi che risuonano come una dichiarazione d'amore tra le strade della metropoli argentina: “Buenos Aires de mi amor, como nos cambia la vida. Vos la ciudad presumida y yo... siempre soñador.”

Attraverso l’evoluzione del tango, dalle sue origini popolari fino alle forme più contemporanee, lo spettatore verrà condotto tra le contraddizioni di una terra carica di fascino, scoprendo la magia che scaturisce da quel legame speciale che unisce il popolo argentino alla sua espressione più autentica.

INFO E PREVENDITE I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita online sul circuito www.ticket.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: info@somostango.it.