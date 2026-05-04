La cultura protagonista a Fossano: giovedì 7 parte la rassegna de “Il maggio dei libri al Castello”

Il maggio fossanese sarà anche cultura con una serie di appuntamenti nella biblioteca civica nei locali del Castello degli Acaja. Dopo la festa del santo patrono Giovenale, appena celebrata e ufficialmente in fase di conclusione, “Expoflora” (in programma questo weekend 9 e 10 maggio), “Racconti di Corte” (17 maggio) e “Fossano in bici” (24 maggio) giovedì 7 maggio prenderà avvio la rassegna letteraria.



Nell’ambito del contenitore denominato “Il maggio dei libri al Castello”, la carrellata di presentazioni dei libri terminerà giovedì 28 maggio.



Ad aprire la rassegna sarà Marina Panero giovedì 7 maggio, alle 17.30, con due libri “Nel mondo delle masche”.

Martedì 12 maggio, alle 16.30, “Lettura favolosa” con “A volte sono… un leone” con l’autrice Matilde Tacchini.

Giovedì 14 maggio, alle 18, Alessandro Romano presenta: “CiparliconMC: 25 anni di McDonald’s in Granda”

Venerdì 15 maggio, alle 18, Giosuè Boetto Cohen presenta “Le dinastie dell’auto”.

Martedì 19 maggio, invece, avverrà la premiazione del concorso “Imbookiamoci”

Giovedì 21 maggio una giornata con lo scrittore Andrea Valente.

Martedì 26 maggio, alle 18, l’autore Egidio Belotti accompagnerà in un viaggio emozionante nei primi anni Sessanta, in un decennio di grandi cambiamenti e trasformazioni sociali, con il suo libro “C’era un ragazzo…”.

Mercoledì 27 maggio, alle 16.30, “Lettura favolosa” con l’autrice Anna Benotto che presenta la sua opera “A forma di natura”.

Giovedì 28 maggio, alle 18, Andrea Sanfilippo canta e racconta Guccini nel cortile del Castello.