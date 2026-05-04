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Eventi | 04 maggio 2026, 07:08

Targatocn ti invita stasera in Sala San Giovanni a Cuneo per il dibattito sulla Libertà di Stampa dedicato ai giovani

Perchè partecipare? Perchè se non si impara ad ascoltare i giovani sugli argomenti più importanti è poi inutile lamentarsi. Prendi coraggio, dedica 1 ora ai ragazzi cuneesi

Uno scatto dalla passata edizione della &quot;Giornata Mondiale sulla Libertà di Stampa&quot; promossa a Cuneo

Uno scatto dalla passata edizione della "Giornata Mondiale sulla Libertà di Stampa" promossa a Cuneo

C'è una conversazione che è spesso complessa da affrontare: come ci si informa? Non si parla di specifiche testate giornalistiche, ma di informazione nel senso più profondo del termine: cosa ci interessa, di cosa ci si fida, cosa cerchiamo quando leggiamo una notizia. 

Questa sera, lunedì, presso la Sala San Giovanni di via Roma 4 a Cuneo, quella conversazione diventa pubblica.

Alle 20,30 di oggi 4 maggio la Consulta Giovanile del Comune di Cuneo siederà insieme a Giuseppe Gandolfo, giornalista Mediaset, per un dialogo aperto alla cittadinanza. Il punto di partenza è semplice ma tutt'altro che scontato: i giovani non sono spettatori passivi del mondo dell'informazione. Lo abitano e lo attraversano ogni giorno, con necessità e aspettative spesso non troppo distanti da quelle delle altre generazioni.

La serata sarà un confronto tra punti di vista diversi su un tema che riguarda tutti: come si distingue una notizia da un contenuto? Come si resta informati senza perdersi tra i mille punti di vista e le troppe fonti? E soprattutto, oggi chi ha il compito di raccontare il presente?

L'appuntamento è l'ultimo atto di una giornata che comincia al mattino con la premiazione delle scuole della provincia di Cuneo vincitrici del concorso sui nuovi linguaggi dell'informazione, giunto alla settima edizione. I lavori delle classi, elaborati durante l'anno, diventano la base del dialogo serale: le idee dei ragazzi non restano in classe, ma entrano nella comunità.

L'ingresso è libero.

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