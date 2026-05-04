Rifreddo, teatro itinerante tra sentieri e fantasia con “Topi con la pelliccia”

Un pomeriggio all’insegna della scoperta, del movimento e della fantasia. Domenica 10 maggio, le strade e i sentieri intorno a Rifreddo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto grazie a “Topi con la pelliccia”, lo spettacolo itinerante portato in scena dalla compagnia “Compagni di Viaggio”.

L’iniziativa, curata dall’associazione Giovani di Turno ETS, invita grandi e piccini a vivere il teatro in modo dinamico: non seduti in una platea, ma camminando e lasciandosi sorprendere dalle tappe di un racconto che si snoda nel paesaggio.

Il ritrovo è fissato per le ore 15:30 presso il Rifreddo Landscape Lab (via Provinciale 22). Da qui partirà il viaggio teatrale che coinvolgerà i partecipanti fino alle 17:00. Al termine dell’esperienza, è previsto un momento di convivialità con una merenda finale offerta a tutti i presenti, un’occasione per scambiarsi impressioni e concludere la giornata in bellezza.

L’evento non è solo intrattenimento, ma parte di un percorso di valorizzazione del territorio sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

"Vogliamo offrire un’esperienza che unisca la cultura al contatto con l’ambiente che ci circonda" – spiegano gli organizzatori di Giovani di Turno – "Perché crediamo che il nostro turno per cambiare e vivere il territorio sia proprio adesso".

Per garantire la qualità dell’esperienza e il rispetto degli spazi, i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online compilando il modulo disponibile sulla pagina Instagram [@giovaniditurno] oppure scrivere a giovaniditurno@gmail.com.