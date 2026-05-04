Un viaggio alla scoperta dei viali alberati e dei giardini pubblici e privati di Cuneo

Terzo appuntamento per l’iniziativa “Facciamo vivere Piazza Europa!” promossa dai gruppi Di Piazza in Piazza e SOS cedri.

Dopo il laboratorio di riciclo creativo e la domenica di danze occitane ad aprile, un altro incontro per conoscere ed approfondire un importante aspetto della nostra città.

Sabato 9 maggio alle ore 16,30 il prof. Domenico Sanino terrà una conferenza sulla storia del verde pubblico dalle origini ai giorni nostri: tra storia, ricordi e documenti, un viaggio alla scoperta dei viali alberati e dei giardini pubblici e privati che hanno accompagnato l’espansione di Cuneo.

Lo sapevate che un Viale alberato collegava Corso Soleri a Corso Garibaldi?

Questa e altre curiosità per comprendere come sono cambiate nel tempo le scelte e le visioni del verde urbano.

Seguiranno a giugno e luglio altri appuntamenti: 5 giugno, tutte e tutti invitati alle 17 per lo spettacolo di magia “Illusioni in musica” con Maga G e Zara 4 luglio doppio rendez- vous ore 16,30 spettacolo di marionette “Ciarli sotto i cedri” con Aline e Franci ore 17 Prezzemolo con i suoi giocattoli di una volta.

L’obiettivo dei gruppi promotori è quello di rendere viva la piazza con pomeriggi dedicati a grandi e piccoli per giocare, imparare e divertirsi sotto l’ombra amica dei cedri.