Busca, incontro sulla educazione affettiva con Croce Rossa e Noi4You

Venerdì 15 maggio 2026, al salone della Croce Rossa Italiana - Comitato di Busca, si terrà un incontro dedicato all’educazione affettiva dal titolo “Sentire, capire, agire”, promosso in collaborazione con l’associazione Noi4You, sportello di ascolto e aiuto contro la violenza. L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è pensato come un momento di riflessione e confronto su temi di grande attualità e impatto sociale.

Al centro dell’iniziativa ci saranno argomenti come autostima, protezione dei minori nell’uso della tecnologia, violenza di genere e cyberbullismo, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per una vita più consapevole e rispettosa. A guidare l’incontro sarà la dottoressa Luisa Bertola, psicologa e psicoterapeuta, volontaria dell’associazione Noi4You, che accompagnerà il pubblico in un percorso di ascolto e approfondimento.

L’evento si svolgerà nel salone della Croce Rossa di Busca e punta a sensibilizzare famiglie, giovani e adulti sull’importanza dell’educazione affettiva come chiave per prevenire situazioni di disagio e relazioni disfunzionali.



