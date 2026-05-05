Castello di Racconigi, ultimo appuntamento con “Aperti per restauro”

Domenica 17 maggio il Castello di Racconigi ospiterà il terzo e ultimo appuntamento di “Aperti per restauro”, iniziativa inserita nel progetto transfrontaliero SavoiaExperience, dedicato alla valorizzazione dei luoghi simbolo della storia sabauda e dei cantieri di conservazione che ne custodiscono il patrimonio. L’incontro offrirà ai visitatori un’occasione ravvicinata per conoscere il contesto storico-artistico e collezionistico della statuaria del Castello.

L’approfondimento sarà dedicato in particolare ai busti che ornano il piazzale di ingresso della residenza, attualmente in restauro: antiche sculture romane, busti rinascimentali e opere più recenti, in un percorso che permette di leggere la stratificazione storica del complesso racconigese. I visitatori potranno dialogare con Elisa Lanza, responsabile delle collezioni archeologiche del Castello di Racconigi, e con le restauratrici della ditta Coopera Heritage Conservation, impegnate nei lavori di conservazione.

Sono previsti due turni di visita, alle 15.30 e alle 16.15, con un massimo di 25 partecipanti per turno. L’incontro è gratuito ma incluso nel biglietto ordinario del Castello, che prevede il costo intero di 8 euro, la riduzione a 2 euro per i giovani tra 18 e 25 anni e l’ingresso gratuito per diverse categorie, tra cui minori, docenti, studenti di alcune facoltà, titolari di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card e Royal Pass, personale del Ministero della cultura, membri ICOM, giornalisti e accompagnatori di persone con disabilità.

Per partecipare all’attività è necessario acquistare prioritariamente online il biglietto del Castello tramite museiitaliani.it oppure attraverso l’app Musei Italiani. Con questo appuntamento si chiude il ciclo di incontri pensato per avvicinare il pubblico ai cantieri di restauro e alla storia di una delle residenze sabaude più rappresentative del Piemonte.