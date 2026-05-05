Il Rotary Saluzzo sostiene la prevenzione delle malattie nei territori decentrati del Saluzzese

“La salute è un dono che va tutelato. La prevenzione è una scelta”. Sono convinzioni del Rotary Club Saluzzo che, nell’ambito di un progetto cofinanziato dal Distretto Rotary 2032 dal titolo “Medicina digitale. Prevenzione e diagnosi delle malattie nei territori decentrati”, sostiene l’importanza della prevenzione nella cura delle malattie e mette a disposizione i propri medici per attuare visite specialistiche nei centri decentrati del Saluzzese.

In tale ambito il giorno sabato 9 maggio a Sanfront il RC Saluzzo, in collaborazione con la Casa di Riposo e con il Comune di Sanfront, incontrerà la popolazione per attuare esami ematologici e visite specialistiche nell’ambito della Cardiologia, Ginecologia, Odontoiatria e Ortopedia.

Gli incontri avverranno, previa prenotazione obbligatoria, nei locali del Nuovo Ambulatorio della Casa di Riposo, ore 9-12 e 14-16.30.

Alle 11-12 le persone interessate potranno partecipare, senza prenotazione, a un incontro formativo sulle tema: “La prevenzione costa meno. Un approccio culturale per il benessere”.