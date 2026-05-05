Roburent, partiti i lavori per l'installazione di 12 nuove telecamere di sicurezza

Hanno preso il via lunedì 4 maggio i lavori di installazione del nuovo sistema di videosorveglianza comunale, che prevede l’aggiunta di 12 nuove telecamere, di contesto e di lettura targhe, in aggiunta alle tre già presenti.

Un'iniziativa annunciata dalla Amministrazione e inserita nel programma elettorale del 2024, votato dai cittadini.

“L’implementazione della videosorveglianza non è un percorso banale, è la concretizzazione della volontà politica del Consiglio Comunale, della partecipazione al bando ministeriale, dell’avvallo ottenuto dal tavolo tecnico della Prefettura e dalla ricerca, nei capitoli di spesa, del necessario valore di cofinanziamento - commenta il sindaco di Roburent, Emiliano Negro -. Spesso la presenza di un occhio elettronico può essere considerato invasivo, come una violazione della libertà di movimento, come un attentato alla riservatezza, in realtà nulla cambierà per i cittadini o visitatori, fatta eccezione per chi ha commesso reati di diversa natura. La protezione dei dati e della privacy sarà garantita dall’Amministrazione, i filmati saranno a disposizione solo quando le autorità di PS, ne faranno opportuna e gradita richiesta, con la sola finalità della civile convivenza e sicurezza. Per le 3 telecamere già installate negli anni scorsi non esisteva un regolamento specifico di utilizzo, inutilizzabili, quindi prima ancora di iniziare l’iter, abbiamo scritto, portato all’attenzione del Consiglio Comunale e votato favorevolmente, il nuovo documento. Roburent, San Giacomo, Cardini e Pra, oltre che turisticamente appetibili, devono diventare un posto sicuro dove scegliere di vivere, anche tutto l’anno, in un territorio attento e protettivo.”

L’Amministrazione Comunale ha dichiarato altresì, che è in preparazione anche uno specifico regolamento per le fototrappole, utilizzabili in determinate circostanze ed a protezione dei beni pubblici sui quali si stanno investendo risorse decisamente importanti. Attraverso l’operazione si intende proporre tali beni alle assicurazioni, con una tutela in più, utile alla contrattazione del premio di spettanza.