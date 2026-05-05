Savigliano aderisce al “Giro d’Italia per la Pace”

Il Comune di Savigliano ha aderito al “Giro d’Italia per la Pace”, che farà tappa in città il 20 maggio, in occasione del Salone del volontariato.

L’ iniziativa è promossa dal coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. Una scelta significativa, che punta a valorizzare le numerose attività contro la guerra e la violenza organizzate in tutta Italia.

Il ‘Giro d’Italia per la pace’ ha preso il via da Napoli nel febbraio scorso per fronteggiare la crisi internazionale in un mondo sempre più contraddistinto dai conflitti. Un’iniziativa che cade in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi nel 1226.

Il giro attraverserà l’Italia portando nelle città, ne sono state annunciate 80, la Lampada della Pace di Assisi. Il sindaco Antonello Portera lo ha annunciato durante il Consiglio Comunale: “L’amministrazione comunale ribadisce così il proprio impegno nel promuovere una cultura di pace, in linea con quanto previsto dallo statuto cittadino, che richiama esplicitamente questo valore come fondamento dell’azione pubblica. L’obiettivo è contribuire a ricostruire una coscienza collettiva capace di contrastare i conflitti e favorire il dialogo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto simbolico importante: l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, e degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Il Giro si propone di trasformare ogni città in una “scuola di pace’, un luogo di riflessione e partecipazione attiva.

Elemento centrale del progetto è la ‘Lampada della pace di Assisi’, simbolo del viaggio attraverso l’Italia. “La lampada - continua Portera - farà tappa anche a Savigliano, dove sarà accolta in piazza Santarosa in occasione del Salone del Volontariato, per poi rimanere in città e accompagnare le iniziative dedicate alla pace durante la Festa della Cultura, quest’anno incentrata proprio su questo tema.

Un messaggio – conclude il primo cittadino - che richiama le parole di Giorgio La Pira, figura storica del pacifismo italiano che affermava: ‘Ogni città può diventare una luce capace di orientare il cammino della storia, soprattutto nei momenti più difficili’”.