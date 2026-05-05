L’integrazione dei lavoratori stranieri negli incontri della Fondazione Don Gianolio di Alba: gli aspetti socio-culturali

Prosegue il ciclo formativo gratuito “Inserimento & Integrazione dei lavoratori stranieri nell’impresa”, percorso rivolto a professionisti, consulenti del lavoro, commercialisti, medici del lavoro, responsabili risorse umane e management aziendale oltre a realtà che lavorano con le persone con background migratorio, promosso da Fondazione Don Gianolio Ets in collaborazione con Apro Formazione e Associazione Commercianti Albesi (Aca), che ospita gli incontri presso la propria sede di piazza San Paolo 3 ad Alba.

Dopo i primi appuntamenti dedicati al quadro normativo, alle procedure operative per l’assunzione e agli aspetti fiscali, contributivi e previdenziali, martedì 29 aprile si è tenuto il quarto incontro, dedicato agli “Aspetti socio-culturali nell’integrazione organizzativa dei lavoratori stranieri”. condotto da Maura Di Mauro, diversity & inclusion trainer.

L’incontro ha offerto ai partecipanti un approfondimento concreto sulle principali sfide che le imprese incontrano nei contesti di lavoro multiculturali, con particolare attenzione alle difficoltà che i lavoratori stranieri possono vivere nei percorsi di inclusione lavorativa e sociale. Sono state affrontate le differenze culturali che possono incidere sui processi organizzativi, sulle relazioni interne e sulle pratiche quotidiane di gestione del personale.Il modulo ha proposto inoltre strumenti e strategie per adottare un approccio manageriale interculturale e orientato alla Diversità, Equità e Inclusione, con focus sulla rimodulazione delle pratiche delle risorse umane: dal "recruiting" alla selezione, dall’onboarding alla gestione, fino allo sviluppo professionale e alle opportunità di carriera.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione del pluralismo religioso, all’organizzazione di turni e ferie in un’ottica interculturale e allo sviluppo delle competenze interculturali all’interno dei luoghi di lavoro.

Il ciclo formativo si concluderà con l’ultimo appuntamento, in programma martedì 6 maggio, dedicato alla salute e sicurezza dei lavoratori stranieri nell’impresa, sempre con orario 14.30 – 18.30 presso la sede ACA di Alba.

La partecipazione è libera e gratuita: Fondazione Don Gianolio ETS invita gli interessati a iscriversi ai prossimi appuntamenti del ciclo formativo al link https://forms.gle/TSqjuxQ3QrSLjy9X7 .

Per informazioni scrivere a progetti@fondazionedongianolio.it o contattare il 324.624.9670.