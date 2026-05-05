Bra celebra la Notte dei Musei tra cultura, stelle e creatività

Sabato 16 maggio 2026 la città di Bra aderisce alla “Notte dei Musei”, l’iniziativa internazionale che ogni anno invita il pubblico a vivere i luoghi della cultura in una veste insolita e suggestiva. Per l’occasione, i quattro principali poli museali cittadini saranno aperti gratuitamente dalle 21 alle 24, con un calendario di proposte che spazia dalle visite guidate ai laboratori, fino all’osservazione del cielo.

L’intero sistema museale urbano sarà coinvolto in un’offerta pensata per adulti e famiglie, con attività diversificate capaci di unire divulgazione, intrattenimento e partecipazione attiva.

Ad anticipare la serata sarà Palazzo Traversa – Museo di Archeologia, Storia e Arte – dove già alle 18 prenderà il via il workshop “Aperitivo Creativo al Museo: L’argilla al buio”, realizzato in collaborazione con La Scatola Gialla. L’iniziativa propone un’esperienza sensoriale di modellazione tattile accompagnata da un momento conviviale. Il laboratorio è riservato agli over 16, ha un costo di 10 euro e richiede prenotazione entro il 14 maggio tramite il form online o contattando il museo. A seguire, saranno proposte visite guidate gratuite alle sale espositive.

Al Museo civico “Craveri” di Storia Naturale il pubblico potrà partecipare a “La Notte delle Galassie”, con l’astrofotografo Zeno Foderaro. Grazie a telescopi dedicati sarà possibile osservare corpi celesti esterni alla Via Lattea, mentre all’interno sarà visitabile la mostra fotografica con gli scatti dell’autore.

Spazio anche alla creatività al Museo del Giocattolo, dove sono in programma visite guidate con laboratorio di Spin Art e attività sul colore alle 21 e alle 22. Alle 23 è prevista l’ultima visita guidata della serata, senza laboratorio. La partecipazione è su prenotazione via email.

Alla Zizzola – Casa dei Braidesi – sarà invece possibile immergersi nell’allestimento multimediale all’interno del monumento simbolo della città, situato nel parco panoramico di Monte Guglielmo.

Tutte le attività e gli ingressi nella fascia oraria tra le 21 e le 24 saranno gratuiti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bra, punta a valorizzare il patrimonio storico, artistico e scientifico locale, offrendo al pubblico un’esperienza culturale coinvolgente e accessibile.

Per informazioni e dettagli sul programma è possibile consultare i siti www.museidibra.it e www.turismoinbra.it oppure contattare l’Ufficio Cultura al numero 0172.430185.