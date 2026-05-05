Cuneo, al Toselli “People – Popoli” unisce teatro e musica per raccontare le differenze

Per il dodicesimo anno consecutivo, Officina Santachiara e il Conservatorio G.F. Ghedini rinnovano la collaborazione che mette in dialogo musica e teatro, dando vita a uno spettacolo costruito insieme da giovani attori e musicisti. L’appuntamento è con “People – Popoli”, in programma al Civico Teatro Toselli di Cuneo mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026 alle 21, con ingresso libero fino a esaurimento posti e apertura porte alle 20.30.

Lo spettacolo propone un viaggio teatrale poetico e sorprendente alla scoperta della diversità, dell’identità e della ricchezza dei popoli del mondo. In scena ci saranno le attrici e gli attori dei laboratori “Amo e Scopro il Teatro”, impegnati in un racconto fatto di parole, movimento e immagini che tocca temi universali come il rapporto tra individuo e comunità, passando attraverso la Torre di Babele, Zuppa di sasso e I 5 malfatti.

Accanto alla parte teatrale, come da tradizione, ci sarà la musica dal vivo eseguita dalle allieve e dagli allievi dei corsi propedeutici del Conservatorio Ghedini, in un dialogo continuo con la scena che amplia e rafforza il significato del racconto. Il risultato è uno spettacolo corale, vivace e profondo, pensato per invitare il pubblico a guardare il mondo con curiosità, rispetto e meraviglia.

“People – Popoli” si inserisce nel percorso di fine anno delle due realtà formative cuneesi, che da anni condividono un progetto di crescita artistica e educativa fondato sull’incontro tra linguaggi espressivi diversi.