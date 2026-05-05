Mondovì, al teatro “Baretti” uno spettacolo interattivo ispirato alla serie “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa”

Il teatro “Baretti” di Mondovì farà da palcoscenico, il prossimo 9 maggio alle ore 17.30, allo spettacolo interattivo “Benvenuti nel MagiRegno” ispirato alla serie animata ‘Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa’ (prodotte da Animundi in collaborazione con RAI Kids) e promosso dalla Fondazione CRC in seno all’iniziativa “Aspettando Spazzamondo”.

Un’esperienza coinvolgente capace di affrontare in modo accessibile temi come il corretto smaltimento dei rifiuti, il riciclo e la salvaguardia del Pianeta. Attraverso le avventure dei due fratellini e dei loro amici, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio che parlerà di ambiente, ma anche di rispetto, di collaborazione e di responsabilità condivisa.

«"Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che anche quest’anno ha voluto organizzare un momento specificatamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie - il commento dell’assessore all’Ambiente Gabriele Campora - nell’ottica di educare fin da subito le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e al corretto smaltimento dei rifiuti. Un appuntamento dal forte valore formativo, perfetta anticamera di Spazzamondo vero e proprio previsto per il prossimo 23 maggio".