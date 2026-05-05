YEPP Valle Stura: un nuovo progetto per dare voce ai ragazzi dai 16 ai 25 anni

Prende il via “Nuove Voci in Valle”, il nuovo percorso di cittadinanza attiva e protagonismo giovanile promosso dall’Associazione YEPP Valle Stura, rivolto ai giovani residenti tra i 16 e i 25 anni.

Dopo un periodo di pausa delle attività sul territorio, il direttivo dell’associazione rilancia il proprio impegno con il supporto dell’Unione Montana Valle Stura, della Cooperativa Sociale Emmanuele e di YEPP Italia. L’obiettivo è offrire ai giovani della valle occasioni concrete per sperimentare buone pratiche di partecipazione e contribuire attivamente allo sviluppo della comunità.

Costituita nel 2018, l’associazione YEPP Valle Stura ha negli anni promosso numerosi progetti, costruiti a partire dall’ascolto dei giovani del territorio e dei suoi abitanti, proponendo corsi, laboratori e iniziative artistiche e culturali capaci di rispondere ai bisogni della comunità giovanile.

Grazie al finanziamento della Compagnia di San Paolo, dalla primavera 2026 prende forma “Nuove Voci in Valle”, un percorso che si apre con una fase di analisi di contesto. Questa prevede interviste alle realtà che operano con i giovani sul territorio e momenti di confronto diretto con i ragazzi e le ragazze della valle.

Sono previsti due primi incontri di confronto con i giovani:

giovedì 14 maggio

giovedì 4 giugno

dalle ore 20:30 alle 22:00 circa, presso l’Ultim Pian di Demonte (Piazza Renzo Spada, 20). Durante questi appuntamenti, le operatrici sociali della Cooperativa Emmanuele raccoglieranno opinioni, bisogni e proposte dei partecipanti, con l’obiettivo di dare spazio alla loro voce e alle loro idee: cosa funziona oggi in valle? cosa manca? come si può migliorare il territorio per i giovani?

Questa prima fase si concluderà con un terzo incontro estivo, che sarà definito insieme ai partecipanti.

Per coinvolgere anche chi non potrà partecipare agli incontri, è disponibile un questionario online anonimo, accessibile tramite il link dedicato ( https://forms.gle/ZWoGTDprJvMWrRhY9 ) o attraverso la pagina Instagram di YEPP Valle Stura.

Obiettivo finale del progetto è rafforzare una rete efficace tra giovani, enti pubblici e realtà del terzo settore, contribuendo a un reale empowerment della comunità locale.

Per ulteriori informazioni:

Martina Fiore – 328 541 9083