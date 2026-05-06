Agorà B2B: 95 aziende, 8 ore di incontri e centinaia di nuovi contatti a Casa Betania [VIDEO]

Contatti, appuntamenti e infinite occasioni e opportunità per fare networking. Oggi Casa Betania, la casa degli industriali, sede di Confindustria Cuneo, ha ospitato la prima edizione del 2026 del format consolidato Agorà B2B.





I numeri riflettono il gradimento della formula riproposta dal 2019, da un'idea del Comitato Piccola industria: 95 aziende, 8 ore di opportunità, centinaia di incontri business.



Nel 2025 sono state diverse le edizioni organizzate dall'agroalimentare, il tradizionale b2b, alla versione rock. Rispetto alle precedenti quest'anno oltre ad aver raggiunto un nuovo record di aziende presenti all'incontro, si è registrata un'alta percentuale provenienti dal settore manifatturiero, oltre al terziario, chimico, agroalimentare.

Un format, che prende ispirazione dallo 'speed date' adattato poi al mondo imprenditoriale, dove le aziende in pochi minuti hanno la possibilità di entrare in relazione con numerose altre, potendo così ampliare la propria rete di contatti e implementare il proprio marketing oltre a poter individuare potenziali occasioni di nuove partnership.



Anche per questa edizione l'evento vede confermati nuovamente Umana come main sponsor ed Excelsior e S.Bernardo come sponsor tecnici, con il contributo della Camera di commercio di Cuneo e Linkame come partner.



(Eliana Faccenda, direttore Marketing e commerciale di Confindustria Cuneo con Riccardo Preve, presidente del Comitato della Piccola Industria)



L'edizione 2026 introduce una novità lanciando Agorà online.

Agorà Online è molto più di una piattaforma digitale: è un marketplace, una vetrina pensata per valorizzare le nostre imprese a km zero, senza costi di accesso. Uno spazio “aperto” dove ogni azienda può raccontarsi, presentarsi e, soprattutto, proporre opportunità.

Qui le imprese possono pubblicare e condividere progetti, idee, collaborazioni, offerte e richieste: vere e proprie occasioni di crescita, non solo a livello locale, ma anche su scala nazionale e internazionale.

Uno strumento online semplice, accessibile e immediato per rendere le connessioni facilitate.

Agorà Online rappresenta un punto di incontro tra domanda e offerta, tra chi cerca nuove strade e chi ha qualcosa da offrire. È uno spazio in cui le aziende non sono solo visibili, ma diventano protagoniste di una rete di business, esclusivo e riservato agli associati.



Confindustria Cuneo è già al lavoro sulle prossime edizioni, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la partecipazione e rafforzare il ruolo di Agorà come punto di riferimento per le imprese del territorio.



L'intervista a RICCARDO PREVE, presidente del Comitato Piccola Industria Confindustria Cuneo:



L'intervista a ELIANA FACCENDA, direttore Marketing e Commerciale di Confindustria Cuneo:

L'intervista a ALESSIO PIETROSANTI, Tosa spa:

L'intervista a FLAVIO VALLO', Icarus Group:

L'intervista a ANNALISA BARISON, Nutkao srl:



L'intervista a GIANPIERO DALMASSO, Artech srl:





L'intervista a MARCO VILLOSIO, Villosio Mobili:



L'intervista a STEFANO MANASSERO, Fimet:



L'intervista a FRANCESCO GIUBELLINO, Img srl:



L'intervista a GERMANA GALLO, Systal technology:



L'intervista a DIEGO GNES, Banca Sella:



L'intervista a DAVIDE DHO, Dho Carpenteria:



L'intervista a DANIELA CORNO, Cmp srl:



L'intervista a MICHELA CHIESA, 8pari:



L'intervista a PATRIZIA VEGLIA, Centro Medico Carruccese:

