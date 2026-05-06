Alba: rinnovata la convenzione con le associazioni di volontariato di Protezione civile

Nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, nella Sala della Protezione civile del Comune di Alba, è stata ufficialmente sottoscritta la nuova convenzione tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni di volontariato di Protezione civile che da anni collaborano attivamente sul territorio.

Il sindaco Alberto Gatto, insieme ai presidenti delle associazioni coinvolte, ha firmato un accordo della durata di tre anni che struttura il prezioso contributo del volontariato locale nelle attività di prevenzione, monitoraggio e gestione delle emergenze.

La convenzione prevede la reperibilità H24, per 365 giorni all’anno, di squadre operative composte da almeno due volontari, garantendo così un presidio costante a supporto della sicurezza del territorio. Le associazioni collaborano con il Comune in numerose attività, tra cui sopralluoghi, sorveglianza di aree e strutture sensibili, supporto nelle procedure di allertamento ed evacuazione della popolazione, oltre alla partecipazione all’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile.

Fondamentale anche il contributo nelle esercitazioni e nelle attività di informazione e formazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione alle scuole, attraverso progetti dedicati alla diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani.

Le associazioni firmatarie sono:

Proteggere Insieme ODV di Alba

Confraternita di Misericordia Santa Chiara OdV – Alba

Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile – Provincia di Cuneo OdV

Squadra AIB e PC di Alba OdV

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Alba OdV

Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Cuneo – Unità di Protezione Civile

“Questa convenzione rappresenta un passo importante per rafforzare e strutturare il sistema di Protezione civile del nostro territorio – dichiara il sindaco Alberto Gatto, con delega alla Protezione civile –. Il lavoro delle Associazioni di volontariato è fondamentale non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nella prevenzione e nella diffusione della cultura della sicurezza. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per la disponibilità, la professionalità e il costante impegno al servizio della comunità”.