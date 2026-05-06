ASL CN2, gli sportelli CUP aprono anche in fascia preserale per facilitare i cittadini

Prosegue il percorso di ottimizzazione dei servizi al cittadino avviato nel mese di aprile con la riorganizzazione del nuovo orario degli sportelli, attivi dalle 8.00 alle 16.00. Da maggio, gli sportelli multifunzione CUP dell’ASL introducono una nuova finestra di accesso in fascia preserale, pensata per agevolare anche chi, durante il giorno, ha difficoltà a recarsi agli sportelli.

La nuova apertura è dedicata alle principali pratiche amministrative, tra cui scelta e revoca del medico, esenzioni e pratiche di assistenza protesica. Gli sportelli saranno aperti dalle 17.00 alle 18.30 il primo mercoledì del mese presso la Casa di Comunità di Alba e il terzo mercoledì del mese presso la Casa di Comunità di Bra.

Per accedere al servizio è necessario prenotare tramite App CodaQ, entro il giorno precedente. Una soluzione che amplia le possibilità di scelta per i cittadini e consente di utilizzare i servizi in una fascia oraria più comoda, rispondendo con maggiore flessibilità alle esigenze quotidiane dell’utenza.