Borgo San Dalmazzo dice “no” ai rifiuti abbandonati: sabato 23 maggio torna “Spazzamondo”

Sabato 23 maggio 2026, Borgo San Dalmazzo si trasformerà in un grande laboratorio all’aperto di cittadinanza attiva e rispetto dell’ambiente. L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei progetti di tutela del territorio e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla raccolta dei rifiuti, invita tutte le persone interessate a partecipare all’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La cittadinanza può aderire compilando il form di adesione sul sito www.spazzamondo.it entro e non oltre il 21 maggio. L’iscrizione è indispensabile per garantire un’organizzazione efficace e la disponibilità dei materiali necessari per la giornata.

Il programma della giornata è semplice ma concreto: appuntamento alle ore 9.30 in via Asilo a Borgo San Dalmazzo, dove ai partecipanti verrà illustrato il progetto e consegnato il kit composto da guanti e t‑shirt. In linea con l’obiettivo di sostenibilità, quest’anno non saranno fornite le pinze; chi ne è già in possesso potrà utilizzare quelle ricevute nelle edizioni precedenti.

Sul sito ufficiale è disponibile il decalogo del cittadino, un insieme di regole chiare che ogni partecipante dovrà rispettare durante la raccolta. Al termine dell’attività, prevista per le ore 12, i sacchi raccolti dovranno essere riconsegnati nel punto di ritrovo. Non dovranno essere presi in carico materiali pesanti, ingombranti (come lavatrici, frigoriferi, ecc.) o pericolosi, che andranno invece segnalati agli addetti di riferimento affinché vengano gestiti secondo le norme di sicurezza.

Per la tutela di tutti i volontari, è inoltre raccomandato di evitare luoghi pericolosi, come argini di fiumi, strade trafficate o zone di difficile accesso. L’Amministrazione comunale sottolinea che la cura del territorio è uno dei doni più grandi che possiamo lasciare alle nuove generazioni, in un vero e proprio passaggio di testimone delle buone pratiche ambientali.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: ogni pezzo di strada ripulita, ogni sacco raccolto, rappresenta un piccolo ma concreto gesto d’amore verso la propria comunità e il proprio futuro.



