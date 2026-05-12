Ferrovia Fossano - Cuneo - Ventimiglia: cantieri in due fasi per interventi di potenziamento infrastrutturale

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Torino-Cuneo-Limone, in particolare nel tratto tra Fossano e Bivio Madonna dell’Olmo.

Le attività di cantiere saranno suddivise in due fasi: la prima da lunedì 18 a giovedì 21 maggio a cui seguirà una seconda tranche di lavorazioni da lunedì 25 a giovedì 28 maggio e si concentreranno nella tratta tra Fossano e Bivio Madonna dell’Olmo.

I lavori rientrano in un programma più ampio di interventi di potenziamento infrastrutturale il cui obiettivo è riclassificare l’intera linea rispetto alla massa assiale consentita oltre innalzare gli standard di sicurezza e regolarità.

Ai lavori programmati di riclassificazione, usufruendo dell’interruzione di linea RFI ha previsto ulteriori interventi di manutenzione al rilevato ferroviario.

Per consentire le attività di cantiere, da lunedì 18 a giovedì 21 maggio e da lunedì 25 a giovedì 28 maggio la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Fossano e Cuneo.



Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus per i treni della linea Torino-Cuneo/Ventimiglia nella tratta tra Cuneo e Fossano.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione.

I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

I canali di acquisto sono aggiornati.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO