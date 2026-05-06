Lezione sul campo per gli studenti del "Baruffi", in visita al cantiere della vecchia scuola

Lezione speciale questa mattina, mercoledì 6 maggio, per gli studenti della 3^ Cat geometri di Mondovì che, insieme ai docenti Bertola e Manfredi, hanno visitato il cantiere di via Tortora, dove è in corso la demolizione del vecchio "Baruffi".

La visita, organizzata con tutte le misure di sicurezza, è stata molto apprezzata dagli studenti che hanno potuto vedere sul campo l'organizzazione e lo svolgimento del cantiere.

La fase di demolizione, iniziata lo scorso 13 aprile, si sta avviando verso la fine, sono stati infatti abbattuti quasi tutti e cinque i blocchi che componevano la struttura.

[La demolizione vista dall'Altipiano]

La demolizione procede in maniera controllata, con un escavatore dotato di braccio meccanico che, con una pinza, "mangia" a poco a poco l'edificio, mentre le polveri vengono neutralizzate con dei cannoni nebulizzatori, come ci spiegavano nelle scorse settimane i referenti della SCC Costruzioni e della Vigilietti Demolizioni (leggi qui).

Un progetto complesso e di sicuro interesse per gli studenti del corso geometri del "Baruffi" che, prossimamente, visiteranno anche altri cantieri in città.