Monterosso Grana dice addio all'isolamento digitale: conclusi i lavori per la fibra ottica a banda larga

Dopo un iter complesso e un’attesa che sembrava non finire mai, gli abitanti dell’Alta Valle Grana possono finalmente dire addio all’isolamento digitale. Nei giorni scorsi è stato attivato il tratto mancante di collegamento in fibra ottica a banda larga, tra il comune di Valgrana e Monterosso Grana, completando un’infrastruttura strategica che fino ad oggi risultava incompleta.

Nonostante nel 2022 fossero stati conclusi i lavori di posa sui comuni di Pradleves e Monterosso Grana, il collegamento attivo si era fermato al comune di Valgrana, lasciando scoperta la tratta che avrebbe dovuto connettere Monterosso Grana ed il resto della valle.

Questa mancanza, ha creato una condizione che ha limitato fortemente le possibilità di comunicazione e sviluppo per le comunità locali, già messe a dura prova da una morfologia complessa e da una copertura spesso insufficiente anche per quanto concerne il servizio di rete mobile.

Grazie alla determinazione dell’amministrazione comunale di Monterosso Grana, guidata dal sindaco Stefano Isaia e supportata dallo studio tecnico GeO2 Consulenze S.t.P., si è giunti a una svolta concreta a seguito dell’incontro in Regione del 23 ottobre 2025 con l’Assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, che ha consentito di sbloccare definitivamente l’iter per il completamento dell’opera.

L’attivazione del collegamento, rende ora possibile per tutti i residenti dell’Alta Valle, in particolare per quelli delle aree più periferiche, richiedere l’allacciamento alla rete in fibra ottica a banda larga, avendo l’opportunità di accedere a servizi digitali moderni ed efficienti.

“Questo risultato rappresenta un traguardo fondamentale per il nostro territorio, dichiara il sindaco Isaia, che permette e permetterà di restituire pari opportunità ai cittadini e alle imprese locali, superando un isolamento che per troppo tempo ha frenato lo sviluppo della valle”. Inoltre, si è ribadito l’importanza del lavoro sinergico tra enti e professionisti che ha reso possibile il completamento dell’opera".

Sulla stessa linea l’Assessore regionale Marco Gallo, il quale ha evidenziato come “l’attenzione verso le aree montane si deve e si dovrà tradurre in azioni concrete come questa, capaci di migliorare la qualità della vita dei residenti e di sostenere la permanenza e il rilancio delle comunità locali”, confermando così l’impegno della Regione nel proseguire con interventi mirati alla riduzione del digital divide.

Sulla stessa linea anche il Presidente dell’Unione Montana Valle Grana, Lorenzo Bono. “Sono soddisfatto, ha dichiarato Bono, di un risultato raggiunto grazie alla buona volontà e all’impegno di tante persone che hanno affrontato con serietà il tema della connettività nei territori montani. Questo intervento consente ai cittadini dell’alta valle e delle aree più periferiche di accedere alle stesse opportunità di chi vive nei paesi del fondovalle, contribuendo concretamente a ridurre le distanze e a favorire benessere, qualità della vita e opportunità di lavoro in valle”.

L’attivazione della fibra ottica a banda larga, rappresenta un volano di sviluppo per l’intera Alta Valle Grana, che potrà contare su infrastrutture digitali all’altezza delle sue comunità.