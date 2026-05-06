Incidente a Demonte sulla Statale 21: auto finisce fuori strada e si ribalta

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, lungo la Statale 21 del Colle della Maddalena. Intorno alle 15.30, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita di strada terminando la propria corsa in un campo adiacente alla carreggiata, all'altezza del bivio per Rialpo.

Immediata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, impegnati nelle delicate operazioni di estrazione della persona rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. Una volta liberato, il conducente sarà affidato alle cure dei sanitari del 118, presenti con un'ambulanza per prestare le prime cure e disporre il trasferimento in ospedale se necessario.

I rilievi per determinare l'esatta dinamica del sinistro e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti nel tratto interessato, sono affidati ai carabinieri di Demonte.