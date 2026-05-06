Alba: "Postcards", Il viaggio musicale di Maurizio Baudino

Alla rassegna “Intorno dalla Chitarra”, venerdì 15 maggio alle 20.45, nel Coro della Maddalena, raggiungeremo il Nord della Scozia per scendere in Francia, Italia e Spagna e spostarci nel Nuovo Mondo, dal Messico all’Argentina, passando per Cuba e Messico.

“Postcards”, il recital del chitarrista Maurizio Baudino, è un viaggio musicale interattivo, in cui sarà il pubblico a decidere quale direzione prendere.

La storia della musica è ricca di sogni tradotti in partiture, di visioni e di immaginazioni che diventano magicamente dei suoni. Lasciamo che la musica ci porti in viaggio, come in un sogno.

Opening act: duo di chitarre composto da Emilia Aimasso e Margherita Moscone, allieve del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba.

La XIX edizione di Intorno alla Chitarra è organizzata dall’Associazione ASAMIMUS in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”. La direzione artistica è del maestro Ignazio Viola.

Ingresso gratuito per i minorenni. Per tutti gli altri spettatori è previsto un contributo di € 5, comprensivo di tessera associativa ASAMIMUS.