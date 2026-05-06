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Eventi | 06 maggio 2026, 10:34

Alba: "Postcards", Il viaggio musicale di Maurizio Baudino

Intorno alla Chitarra, 15 maggio, Coro della Maddalena

Ph Barbara Gianlorenzi

Ph Barbara Gianlorenzi

Alla rassegna “Intorno dalla Chitarra”, venerdì 15 maggio alle 20.45, nel Coro della Maddalena, raggiungeremo il Nord della Scozia per scendere in Francia, Italia e Spagna e spostarci nel Nuovo Mondo, dal Messico all’Argentina, passando per Cuba e Messico.

“Postcards”, il recital del chitarrista Maurizio Baudino, è un viaggio musicale interattivo, in cui sarà il pubblico a decidere quale direzione prendere. 

La storia della musica è ricca di sogni tradotti in partiture, di visioni e di immaginazioni che diventano magicamente dei suoni. Lasciamo che la musica ci porti in viaggio, come in un sogno.

Opening act: duo di chitarre composto da Emilia Aimasso e Margherita Moscone, allieve del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba.

La XIX edizione di Intorno alla Chitarra è organizzata dall’Associazione ASAMIMUS in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”. La direzione artistica è del maestro Ignazio Viola.

Ingresso gratuito per i minorenni. Per tutti gli altri spettatori è previsto un contributo di € 5, comprensivo di tessera associativa ASAMIMUS.

cs

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