“Binari imprevedibili”, la presentazione a Busca giovedì 7 maggio

Giovedì 7 maggio alle ore 20.45, presso lo Spazio Incontri di Porta Santa Maria, si terrà la presentazione del libro “Binari imprevedibili” di Paolo Calvino, pubblicato da Fusta Editore, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Busca.



L’antologia raccoglie quattordici racconti che celebrano il treno, il territorio e le vicende che si intrecciano lungo la linea tra Savigliano, Saluzzo e Cuneo: un collegamento ritrovato che diventa simbolo di connessione e futuro.

Durante la serata, insieme al curatore, interverranno gli autori Marco Craveri e Cinzia Dutto.



Il volume inaugura inoltre il progetto “Un treno di storie”, un ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio e della nuova linea ferroviaria, come riconoscimento a quanti hanno creduto nel rilancio del collegamento tra Savigliano, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca e Cuneo, a partire da Arenaways e dai Comuni coinvolti.



Un’occasione per scoprire racconti ambientati sul “nostro” treno ritrovato: non solo mezzo di trasporto, ma luogo di incontri, partenze, ritorni e, naturalmente, imprevedibilità.