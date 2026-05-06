Busca, cresce l'attesa per “Paganini 3.0"

Una performance musicale e teatrale d’eccezione che ruota intorno alla musica di Nicolò Paganini e alla riscrittura della sua musica, a duecento anni di distanza. Venerdì 8 Maggio alle ore 21.00 sul palco del Teatro Civico di Busca, lo spettacolo “Paganini 3.0 - La chitarra acustica reinventa i Capricci”, trascrizione per chitarra moderna dei Capricci di Paganini con l’autore e interprete, Luca Allievi, Mariano Gallizio al basso e Diego Ponzo come voce recitante.



Nato da un lungo lavoro di studio e ricerca, lo spettacolo offre una nuova interpretazione dei Capricci e trova il modo per raccontare al pubblico la musica di Paganini, avvicinandoli ai concetti di virtuosismo, di sfida, di trascrizione e riscrittura, di ascolto consapevole, di amore per l’arte e per la bellezza. La chitarra di Luca Allievi, sostenuta dalle armonie del basso di Mariano Gallizio e dal racconto drammatizzato di alcuni aspetti della biografia del genio genovese narrati da Diego Ponzo, restituiscono uno spaccato dell’Ottocento, attraverso gli occhi di chi quel secolo lo visse, in un continuo dialogo con l’oggi. Una vera e propria sfida anche per il pubblico, che mai come in questo caso deve divenire partecipe e attivo all’interno del percorso artistico proposto.





“Dopo il grande successo del concerto di Alessio Bidoli e Bruno Canino, la stagione prosegue con un terzo appuntamento imperdibile, interamente dedicato al genio di Niccolò Paganini – illustra il direttore artistico Antonello Lerda -. Celebre in tutto il mondo come violinista e compositore, Paganini custodiva anche un lato meno noto ma altrettanto affascinante: quello di straordinario chitarrista. Per lui, la chitarra non era solo uno strumento, ma una vera fucina creativa, un “pianoforte portatile” con cui sperimentare armonie e dare forma alle sue intuizioni musicali. Non a caso, il suo inconfondibile stile orchestrale risente profondamente di questa dimensione intima e innovativa. Questo spettacolo va oltre il concerto tradizionale e si trasforma in un’esperienza coinvolgente, una vera e propria pièce teatrale in cui la figura di Paganini prende vita tra racconti, aneddoti e musica. Protagonisti della serata, i suoi celebri "Capricci", qui proposti in un’affascinante trasposizione dal violino alla chitarra: un viaggio emozionante tra virtuosismo, mistero e pura genialità”



La rassegna internazionale Musicaè, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Busca, proseguirà nel mese di maggio con il concerto dell’Orchestra Barocca Academia Montis Regalis, e il tradizionale concerto di fine anno del Conservatorio “Ghedini”, eccezionalmente insieme alle Corali torinesi Città di Rivoli e Goitre.



I concerti sono sostenuti dalla Città di Busca, da Sedamyl e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.



Info e prenotazioni

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione a partire da lunedì 4 maggio al numero 339 6013250, segreteria dell’associazione.

Ingresso libero con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino ad esaurimento posti.

La prenotazione da diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione al momento.



Venerdì 8 Maggio 2026 ore 21,00

Teatro Civico, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze”

“Paganini 3.0” La chitarra acustica reinventa i Capricci

Luca Allievi, chitarra

Mariano Gallizio, basso

Diego Ponzo, voce recitante



Prossimi appuntamenti

Sabato 16 Maggio 2026 - ore 21.00

Teatro Civico, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze”

Un viaggio in Italia

Arianna Venditelli, soprano – Chiara Cattani, direttrice - Orchestra Barocca Academia Montis Regalis



Venerdì 29 Maggio 2026 - ore 21.00

Parrocchia Maria Vergine Assunta, Busca

per le sezioni “On stage le eccellenze” e “On air - Giovanissimi alla ribalta”

P. I. Tchaikovsky - Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 "Patetica"

A. Borodin - Dall'opera "Il Principe Igor" Danze Polovesiane per coro e orchestra

Orchestra e coro del Conservatorio "F. M. Ghedini" - Corale "Città di Rivoli", direttore M° Massimo Peiretti - Coro "Goitre" di Torino, direttore M° Corrado Margutti - Direttore del concerto M° Gian Rosario Presutti