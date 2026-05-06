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Eventi | 06 maggio 2026, 11:25

Cuneo: in Casa Delfino si presentano i libri di Ninna Quario e Paolo De Chiesa

Una conversazione tra protagonisti per rileggere lo sci di ieri e comprendere quello di oggi

Cuneo: in Casa Delfino si presentano i libri di Ninna Quario e Paolo De Chiesa

Venerdì 15 maggio, alle 17.30, con ingresso libero fino a esaurimento posti, presso la Fondazione Casa Delfino in corso Nizza 2, Cuneo, Ninna Quario e Paolo De Chiesa presenteranno i loro libri.

I relatori racconteranno le opere intitolate "Due vite. Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone" (di Maria Rosa Quario) e "Ho sfiorato il cielo. Biografia ufficiale" (di Sergio Barducci e Paolo De Chiesa).

Una conversazione tra protagonisti per rileggere lo sci di ieri e comprendere quello di oggi.


 

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