Il CAI Savigliano organizza una gita sociale in e-MTB

Il CAI Savigliano propone per sabato 17 maggio 2026 una gita sociale con e-MTB lungo un itinerario panoramico e accessibile, da San Pietro Vallemina al Colle del Crò. L’iniziativa si presenta come un’occasione per vivere la montagna in compagnia, con un percorso di circa 30 chilometri e 1.000 metri di dislivello, caratterizzato da poche difficoltà tecniche.

La proposta è rivolta ai soci del Club Alpino Italiano e prevede l’iscrizione gratuita per chi è in regola con il tesseramento 2026. Un’uscita pensata per unire sport, natura e socialità, nel segno della frequentazione consapevole dei sentieri e della valorizzazione del territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Pier Biolatti al numero 3403928825. Il CAI Savigliano ha inoltre reso disponibili i propri riferimenti ufficiali per eventuali ulteriori dettagli: www.caisavigliano.it, telefono 0172/752386 e email info@caisavigliano.it.