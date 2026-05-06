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Eventi | 06 maggio 2026, 18:32

Sarà il cantautore Mario Biondi ad aprire il Never Ending Summer Festival di Savigliano

Avvenimento che animerà tre serate dal 25 al 27 giugno

Mario Biondi

Mario Biondi

Savigliano si prepara a ospitare una novità per l'estate 2026: il Never Ending Summer Festival, tre giorni di musica dal vivo al Quartiere Fieristico di via Alba nati dalla collaborazione tra il nuovo festival e Wake Up Festival, realtà consolidata del territorio.

Le date sono il 25, 26 e 27 giugno. Il primo nome annunciato è Mario Biondi, che si esibirà il 27 giugno. Gli artisti delle altre due serate saranno comunicati nei prossimi giorni.

Mario Biondi è uno degli artisti italiani più riconoscibili a livello internazionale. Tutto è iniziato nel 2006 con "This Is What You Are" e l'album Handful of Soul, capaci di portare la sua voce — inconfondibile, profonda, con radici nel soul e nel jazz — ben oltre i confini nazionali. Vent'anni dopo, Biondi festeggia questo traguardo con un tour internazionale e con il suo primo album interamente in italiano, un capitolo nuovo nella sua carriera.

I biglietti sono disponibili su Ticket SMS al seguente link: https://www.ticketsms.it/event/Mario-Biondi-Whats-You-Are-20-Years-Savigliano-Quartiere-Fieristico-27-06-2026


 

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