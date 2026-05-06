Sarà il cantautore Mario Biondi ad aprire il Never Ending Summer Festival di Savigliano

Savigliano si prepara a ospitare una novità per l'estate 2026: il Never Ending Summer Festival, tre giorni di musica dal vivo al Quartiere Fieristico di via Alba nati dalla collaborazione tra il nuovo festival e Wake Up Festival, realtà consolidata del territorio.

Le date sono il 25, 26 e 27 giugno. Il primo nome annunciato è Mario Biondi, che si esibirà il 27 giugno. Gli artisti delle altre due serate saranno comunicati nei prossimi giorni.

Mario Biondi è uno degli artisti italiani più riconoscibili a livello internazionale. Tutto è iniziato nel 2006 con "This Is What You Are" e l'album Handful of Soul, capaci di portare la sua voce — inconfondibile, profonda, con radici nel soul e nel jazz — ben oltre i confini nazionali. Vent'anni dopo, Biondi festeggia questo traguardo con un tour internazionale e con il suo primo album interamente in italiano, un capitolo nuovo nella sua carriera.

I biglietti sono disponibili su Ticket SMS al seguente link: https://www.ticketsms.it/event/Mario-Biondi-Whats-You-Are-20-Years-Savigliano-Quartiere-Fieristico-27-06-2026



