A Macra si presenta l' “Officina di Comunità”, per la creazione dell’archivio digitale “Custodi della Memoria”

Sabato 9 maggio, alle 10, presso l’Infoecopoint (Municipio di Macra) avrà luogo la presentazione dell’iniziativa “Officina di Comunità”, per la creazione dell’archivio digitale “Custodi della Memoria” sulla memoria storica dei Comuni di Celle di Macra e di Macra.

Gli incontri proposti dai due Comuni in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e con il Centro Studi Cultura e Territorio sono rivolti agli abitanti ed ai frequentatori delle comunità di Macra e di Celle di Macra.

Il progetto “Officina di Comunità” prevede 5 incontri per la condivisione di testimonianze, documenti, oggetti, fotografie e materiale sui luoghi e famiglie di Celle di Macra e di Macra.

Il materiale sarà utilizzato per la creazione dell’archivio “Custodi della Memoria” e custodito nel Centro di Documentazione CULTURAL LAB di Celle di Macra.

Gli incontri successivi si terranno a Macra presso l’Infoecopoint il 13 e 27 maggio ed il 10 giugno alle ore 20.30, mentre l’incontro conclusivo è previsto per sabato 20 giugno alle ore 10.00 nella sala del Cultural Lab a Celle di Macra.

Nell’occasione verrà presentato al pubblico quanto raccolto ed elaborato negli incontri precedenti ed il materiale delle Mappe di Comunità.

Saranno raccolte testimonianze sui lavori tradizionali, sui mestieri itineranti, sui luoghi e sulle narrazioni che riguardano le due comunità.

Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo di benvenuto con Tommi Wine.

La partecipazione agli incontri è libera, gratuita e gradita

“Officina di comunità” è un’iniziativa inserita all’interno del progetto B.R.I.C.A., finanziato dal bando “PNRR Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Misura 2, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici, Linea B”, Unione Europea – Next Generation EU.

Per informazioni: cest.segreteria@gmail.com

oppure ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com