Caritas Saluzzo cerca biciclette per gli stagionali della frutta

La stagione della frutta è alle porte. Caritas Saluzzo inizia ad attivare i vari servizi per essere d’aiuto agli stagionali, in arrivo nel territorio per lavorare nelle campagne del Saluzzese. Tra questi la Ciclofficina di Saluzzo Migrante che permette ai braccianti di avere una bicicletta attraverso un sistema di bike sharing su cauzione e di lasciarla in deposito prima di ripartire a fine stagione.

"Per molti di loro una bicicletta non è un semplice mezzo: è ciò che permette di andare al lavoro, di non restare indietro, di costruire giorno dopo giorno il proprio futuro. Come Caritas, vogliamo continuare a esserci".

Raccogliamo biciclette (in buono stato) per offrirle in noleggio a questi lavoratori: le useranno durante la stagione e, restituendole, permetteranno ad altri di fare lo stesso negli anni a venire. Un piccolo gesto che si moltiplica nel tempo.

Forse in garage hai una bici che non usi più. Per te è ferma, per qualcuno può diventare strada, lavoro, speranza. Donarla è semplice. Il suo valore è immenso.Aiutaci a mettere in movimento la solidarietà".

La bici può essere consegnata ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30 in corso Piemonte 63, a Saluzzo, presso la Prima Accoglienza della Caritas Diocesana.