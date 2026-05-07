Chiude "Savigliano Jazz": domani la festa finale con Flavio Boltro e la Big Band Ensemble

Volge al termine il “Savigliano Jazz Festival”, kermesse musicale realizzata con il contributo dell'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano e la collaborazione dell'Associazione Amici della musica che in queste settimane ha portato in città alcuni fra i più grandi nomi del panorama jazzistico italiano e internazionale.

L'appuntamento finale – venerdì 8 maggio, alle 21, alla Crosà Neira – sarà una grande festa in onore del jazz che avrà come protagonisti Flavio Boltro e la Big Band Ensemble di Fossano Musica.

«Questa produzione – spiegano gli organizzatori – vuole portare o riportare la musica jazz nell’atmosfera musicale del nostro tempo. Fin dagli anni venti, ma in modo più radicato e consapevole a partire dal dopo guerra, nasce la grande tradizione jazzistica del nostro paese. Si accolgono e si rielaborano ritmi giunti da oltre oceano dando vita alla “nuova musica” che in quegli anni conquistò il paese. Aperta ora alle suggestioni d’avanguardia, ora a impostazioni più consolidate, questa passione è rimasta intatta nei decenni e ancora oggi catalizza moltissimi cultori di una musica sempre “work in progress”. Promuovendo questo progetto, la Fondazione Fossano Musica vuole dare corpo e visibilità alle sonorità di una passione arrivata fino ad oggi grazie alla competenza ed impegno profuso da parte di molti musicisti tra cui l’ensemble Fondazione Fossano Musica Big Band».

Il biglietto di ingresso ha il costo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 335.5299411, dalle ore 15, oppure il 393. 6899470, via Whatsapp.