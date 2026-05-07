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Eventi | 07 maggio 2026, 16:40

Contributi alle imprese, a Bra l'incontro formativo sul nuovo bando

Lunedì 11 maggio alle 14:15 presso la sede locale Ascom

Immagine di repertorio

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Il Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra, Ascom Bra e il Comune di Bra hanno organizzato per lunedì 11 maggio alle 14:15 presso la sede Ascom Bra, in via Euclide Milano 8, l’incontro informativo dedicato al nuovo bando 2026 per i contributi alle imprese. 

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute, per interventi realizzati a partire dalla data di pubblicazione del bando e conclusi entro il 31 dicembre 2026. 

Sono ammissibili, in particolare, spese relative a: 

• miglioramento dell’esteriorità (vetrine, tende, infissi, pavimentazione e illuminazione esterna, fioriere, arredi esterni, allestimento dei dehors); 

• acquisto di arredi e attrezzature (espositori, scaffalature, tavoli, sedie ecc.); 

• sicurezza e accessibilità, inclusi sistemi di videosorveglianza e abbattimento delle barriere architettoniche; 

• innovazione e digitalizzazione dell’attività; 

• interventi per la fidelizzazione della clientela. 

La dotazione complessiva del bando è pari a euro 250.000. 

Scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 23.59 del 15 giugno al Comune di Alba (ente capofila) tramite PEC. 

Per supporto nella predisposizione della pratica è possibile rivolgersi ad Ascom Bra. Considerata l’importanza dell’iniziativa, vi invitiamo a partecipare all’incontro per approfondire le opportunità offerte dal bando e valutarne l’applicabilità alla vostra attività. 

Per chi fosse interessato a partecipare da remoto, è possibile richiedere le modalità di collegamento contattando il numero 0172 413030.

c.s.

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