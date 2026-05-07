Nel weekend a Vernante e Tenda arriva il "treno cantante"

Sabato 9 e domenica 10 maggio, rispettivamente a Vernante e a Tenda, arriverà il “treno cantante”.

Un autentico viaggio musicale transfrontaliero che vedrà protagonisti Les Chœurs du Mercantour e il Coro Armonia della Parola di Robilante, pronti a esibirsi insieme nelle due località sui versanti opposti del Colle di Tenda. Vernante e Tenda sono i due comuni in cui si trovano le sedi del GECT Parco europeo Marittime Mercantour, il soggetto giuridico nato nel 2013 per rafforzare il gemellaggio storico che lega il Parco delle Alpi Marittime e il Parc National du Mercantour, Enti che hanno patrocinato l’iniziativa insieme ai due Comuni e alla Banca di Caraglio.

L'obiettivo del doppio concerto è di celebrare la cooperazione e il legame tra le comunità dei due versanti. Al di là dell'armonia delle voci, la manifestazione intende accendere i riflettori sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Una linea vitale per il territorio ma spesso in bilico tra rischi di chiusura e standard di servizio non ancora adeguati alle necessità dei viaggiatori. Utilizzando proprio il treno per raggiungere le sedi dei concerti, i coristi vogliono promuovere attivamente una mobilità sostenibile.

Il programma musicale attinge a un repertorio comune e collaudato nel tempo in occasione di passati incontri sui due versanti, spaziando con eleganza tra la musica pop italiana e internazionale, le polifonie popolari e le grandi colonne sonore cinematografiche.

Gli appuntamenti, entrambi a ingresso gratuito, sono fissati per sabato 9 maggio alle ore 17:30 presso il Teatro ex Confraternita di Vernante e domenica 10 maggio alle ore 11 nella Collegiata Notre-Dame de l’Assomption di Tenda.